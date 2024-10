Tutti i segreti della logistica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Aggiornare le proprie competenze per trovare lavorare in aziendeo nei suoi processi gestionali. È possibile farlo grazie al corso gratuitoe vendite con SAP S/4 Hana MM-SD, proposto da Afol Metropolitana e finanziato dal programma Gol, garanzia occupabilità dei lavoratori. In partenza a fine ottobre, il corso si svolge nella sede Afolmet in Strada Padana Superiore 2/b a Cernusco sul Naviglio. L’obiettivo del corso, di 40 ore, è fornire ai partecipanti le basi per l’utilizzo del software SAP ERP NetWeaver Moduli MM-SD (acquisti e vendite) dedicati allaaziendale e ai relativi processi di gestione del magazzino in entrata e in uscita. Ai partecipanti che avranno seguito almeno il 70% delle ore e superato la prova finale, sarà rilasciato l’attestato partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze.