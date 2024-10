Trentanovesima vittoria porta Sant’Andrea si prepara al Te Deum e alla cena al centro affari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 2 ottobre 2024 – Dopo l’omaggio a San Francesco d’Assisi, il Quartiere dicontinua i festeggiamenti per la conquista dellalancia d’Oro. Venerdì 4 ottobre sarà la volta del Tedi ringraziamento, rito secolare che vedrà protagonisti oltre cinquanta figuranti in costume seguiti da 39 bambini con il fazzoletto biancoverde al collo e una rosa bianca in mano. La cerimonia avrà inizio alle ore 21 nella chiesa di Sant’Agostino dove il parroco don Piotr Sipak reciterà il Te, accompagnato dalle chiarine e i tamburi del Gruppo Musici della Giostra. Successivamente il corteo percorrerà via Garibaldi, Corso Italia e via dei Pileati per arrivare in Cattedrale dove sarà impartita, alle 22:00 circa, la benedizione solenne da Don Alvaro Bardelli.