Taremi in forma ottimale | Inter-Stella Rossa dimostra il suo valore

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mehdiè stato il migliore in campo dell’UEFA nella sfida vinta dall’contro lacon il punteggio di 4-0. Il nerazzurro ha dato prova delle sue qualità contro i serbi. GRANDE PROVA – Mehdiè esperienza, sacrificio, finalizzazione e tanta qualità: l’lo sta capendo con molta evidenza dopo le sue prime presenze stagionali con il club meneghino. Il calciatore iraniano è stato schierato titolare dal mister Simone Inzaghi sia nella prima sfida di questa Champions League, pareggiata contro il Manchester City per 0-0, che nella seconda gara vinta contro lacon il punteggio di 4-0. In entrambe le occasioni è emersa la sua predisposizione al sacrificio e al ripiegamento difensivo per aiutare la squadra.