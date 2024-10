Sold out i concerti di gospel e jazz

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ile ilfannoout nello splendido Giardino di Villa Manzoni, a Brusuglio: i due, di venerdì 27 e di sabato 28 settembre, hanno visto la partecipazione di ben 800 persone, 400 a serata, occupando tutte le 300 sedie e i posti in piedi, vicino al cancello di ingresso su via Manzoni. Dunque, c’è stata una grande partecipazione di pubblico per l’apertura dell’Ottobre Manzoniano, la kermesse comunale giunta alla XX edizione: per questo anniversario, sono state organizzate due serate diinvece di una. Il calendario della manifestazione, che ci chiuderà il 27 ottobre, entra nel vivo: l’Ottobre, sabato 5 ottobre, dalle 15.30, scende nelle piazze locali con la passeggiata Famiglie di Armonie per i parchi del quartiere Fornasè fino all’Ortogiardino dell’associazione Giardino degli aromi. Domenica 6, tutti al Teatro Bì, alle 16.