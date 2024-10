Procuratore | nel 2020 Trump agì da privato cittadino va processato

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Donald, ex presidente degli Stati Uniti, avrebbe cercato di sovvertire l'esito delle elezioni presidenziali delattraverso una serie di azioni illegali compiute non come presidente in carica, ma comee candidato sconfitto. È quanto si legge in un documento di 165 pagine redatto dalspeciale Jack Smith, che riporta prove raccolte durante l'indagine sui presunti tentativi didi ostacolare il pacifico trasferimento del potere a seguito della sua sconfitta elettorale. Questo documento, reso pubblico dalla giudice distrettuale statunitense Tanya Chutkan, rappresenta una nuova fase nell'articolata vicenda giudiziaria che coinvolge l'ex presidente.