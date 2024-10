Pagelle Inter-Stella Rossa 4-0 | spunta un 55! Arnautovic c’è – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Facile vittoria ieri sera per l’contro lain Champions League. Markoha ritrovato la via del gol. Ledi, stilate dal Corriere dello Sport. AGEVOLE – Seconda vittoria di fila per l’, dopo quella di Udine. Al 3-2 del Bluenergy Stadium, la squadra di Simone Inzaghi ha aggiunto anche il 4-0 contro i serbi in Champions League. Dopo due giornate, la Beneamata è a quota quattro punti e dopo la sosta andrà in Svizzera per giocare contro lo Young Boys. Vittoria netta e agevole ieri sera a San Siro, con il match che si sblocca dopo appena dieci minuti con la punizione di Hakan Calhanoglu. Il turco tra i migliori nellestilate dal Corriere dello Sport.