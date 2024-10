Napoli | emesso mandato d’arresto europeo indagato un membro del Clan Giuliano – Mazzarella

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’uomo si trovava in Spagna precisamente ad Ibiza dove era sottoposto alla detenzione domiciliare per il reato di traffico di sostanze stupefacenti Per delega del Procuratore Distrettuale di, si comunica che, nella serata di ieri, personale della Comisaria de IBIZA, su impulso del personale del Servizio Centrale Operativo in missione a Madrid, ha arrestato IZZO Gennaro nato ail 29.11.1992 destinatario di undal G.I.P. del Tribunale diil 29.07.2024, su richiesta della locale Procura della Repubblica -Direzione Distrettuale Antimafia. IZZO, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito del p.p. 28398/19 per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 aggravato dall’art. 416 bis 1 c.p. (), era risultato irreperibile all’esecuzione del 10 luglio 2024.