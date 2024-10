MotoGP GP Giappone 2024 | numeri statistiche curiosità Marc Marquez spezzerà l’ex aequo di massa e si isserà a quota 4 vittorie?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il Motomondiale fa tappa nella terra del Sol Levante, che tanto ha dato al contesto del motociclismo, non solo agonistico. Soichiro Honda, con le sue intuizioni, ha portato a un’evoluzione nell’ambito dei trasporti. L’azienda da lui fondata ospiterà, con orgoglio, il Gran Premio delin uno dei propri autodromi. Il palcoscenico dell’appuntamento asiatico sarà, come avviene ormai da un ventennio, il tracciato di Motegi. La pista edificata nella prefettura di Tochigi, proprio nel cuore dell’Honshu (l’isola principale dell’arcipelago nipponico), era per la verità entrata in calendario come “l’altro circuito dove correre in”. Il GP nazionale si teneva infatti a Suzuka, impianto nel quale non si gareggia più dal tremendo incidente che nel 2003 causò la morte di Daijiro Kato. Motegi è così rimasta l’unica località in grado di ospitare un Gran Premio.