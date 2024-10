Migliaia di euro spariti quel gioco era una truffa C’è chi ha chiesto la pensione anticipata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Perugia, 2 ottobre 2024 – Gli anziani si rivolgevano ai sindacati chiedendo se avessero dovuto dichiarare il reddito da “sistema”. È la cifra di quanto capillari ed estesi fossero i tentacoli della piattaforma “2139 Exchange” che ha spopolato in Umbria (prima in classifica, seguita da Puglia e Toscana) dietro cui si celava un sistema Ponzi, da qualche giorno oscurata dalla Consob. Oggi si dichiaranoti, eppure fino a pochi giorni fa erano convinti di aver trovato la gallina dalle uova d’oro: secondo le stime potrebbero essere fino a 50mila le vittime del bluff. “Sono venuti qui in tanti, e ancor di più sono state le telefonate - ha raccontato a La Nazione un operatore del servizio di patronato – le domande più frequenti riguardavano il reddito da questo fantomatico sistema.