Luna Rossa il giorno più amaro | doppio ko ora contro Ineos serve un triplice miracolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Adessodavvero un. Ancora una sconfitta per il team italiano nella decima regata della finale della Luis Vuitton Cup di vela.Britannia, con le due gare vinte ottenute oggi, si porta così sul 6-4, a un solo punto dalla vittoria che la farebbe accedere alla America's Cup,i detentori di New Zealand. Nella nona regata nelle acque di Barcellona decisiva una spanciata della barca italiana. Partenza in grande equilibrio, poiperde il contatto da. La variabile del mare mosso pesa parecchio, così come un fiocco probabilmente troppo piccolo per le condizioni di vento.paga 23" al traguardo. "Abbiamo faticato un po', Britannia ha fatto una grande regata - le parole a caldo di Checco Bruni, skipper di-. Abbiamo perso un po' di grip nel giro boa con il fiocco.