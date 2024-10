LIVE Sinner-Alcaraz ATP Pechino 2024 in DIRETTA | si parte con lo spagnolo al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Game. Non passa il rovescio incrociato del numero uno del mondo. 40-30 Scappa via il rovescio dal centro dell’altoatesino. 30-30spinge fortissimo con il dritto lungolinea. 15-30 Si ferma sul nastro il rovescio incrociato dell’iberico. 15-15 In corridoio la risposta di rovescio di. 0-15 Ottima risposta di dritto e diagonale di rovescio aggressivo dell’azzurro. PRIMO SET 11:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con loal. Allacciate le cinture, si! 11:02 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jannike Carlos! 10:57 Ancora pochi minuti di attesa ci separano dall’ingresso in campo dei protagonisti dell’attesissimo match. 10:52 Iniziato questa mattina anche il Masters 1000 di Shanghai.