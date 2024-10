LIVE Sinner-Alcaraz 2-5 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Game. Gran punto del murciano, che gioca un tocco con il rovescio incrociato stretto ad una mano delizioso. Dopo il cambio di camposervirà pernel set. 40-0 Non passa la risposta di rovescio del. 30-0 Miracolo difensivo di, ma che errore con il dritto in avanzamento di Jannik. 15-0 Servizio e smorzata in contropiede vincente per lo spagnolo. 2-4 Game. Non passa il rovescio in back difensivo di, che torna ora alla battuta. 40-30 Si ferma sul nastro il rovescio in uscita dal servizio dell’altoatesino. 40-15 Uno dei rarissimi errori con il dritto da parte del murciano. 30-15 Splendido passante di rovescio lungolinea giocato praticamente in controbalzo da Jannik. 15-15ritrova la prima vincente. 0-15 Risposta aggressiva e volèe di rovescio in allungo a segno per l’iberico.