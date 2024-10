L’inflazione torna sotto il target Bce Tutto pronto per il taglio dei tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)in Europa è scesala soglia del 2%, che rappresenta l’obiettivo della Bce. A settembre, il tasso di inflazione annuale nell’area euro è calato all’1,8%, dopo il 2,2% ad agosto. Mai così bassa da giugno 2021. Era previsto, ma ieri Eurostat l’ha confermato con la sua stima flash. In Germaniaa settembre è calata all’1,8%, in Spagna a 1,7%, in Francia a 1,5%, in Italia a 0,8%. Nell’Eurozona i servizi hanno avuto l’impatto più alto, al 4%. Sono seguiti da alimentari, alcol e tabacco (2,4% dopo 2,3%), beni industriali non energetici (0,4%, stabili), energia (-6% dopo -3%). Se si esclude l’energia, il tasso di inflazione annuale nell’area è stimato in calo al 2,6%; se si esclude anche il cibo non processato, in calo al 2,7%; se si escludono energia, alimentari, alcol e tabacco in calo al 2,7%; se si escludono alimentari, alcol e tabacco in aumento al 2,4%.