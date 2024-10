L’ennesimo bug Inps cancella le disabilità | il governo si sta specializzando nei miracoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) IlMeloni si staanche nei. Non ci credete? Andatelo a chiedere a migliaia di persone che usufruivano dell’Assegno di Inclusione (Adi) – uno dei due strumenti con cui ilMeloni ha abolito e sostituito il reddito di cittadinanza (RdC) – perché persone con(o con persone cona carico). In migliaia il 25 settembre hanno ricevuto il seguente sms: “la tua domanda è stata aggiornata in stato ‘decaduta’”.suggeriva di a quel punto di consultare “il dettaglio sul servizio Adi accessibile dal portale”. Ed è lì che si poteva ammirare il compimento del miracolo! Nell’apposita sezione, migliaia di persone hanno letto “Composizione nucleo. Assenza di beneficiari nel nucleo”.