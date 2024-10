La Promessa anticipazioni settimanali dal 5 all’11 ottobre 2024 | il piano di Lorenzo fallisce Maria torna alla tenuta

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) LeLain onda dal 5si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. L’amata telenovela spagnola – che da qualche giorno si è “trasferita” su Rete 4, promette di tenerci con il fiato sospeso. Ma cosa accadrà la prossima settimana? Riflettori puntati sul capitano De La Mata, che assisterà al fallimento del suo, e su, che verrà riconosciuta innocente e tornerà a lavorare. Latrame dal 5cercherà di crearsi un alibi in vista dell’omicidio di Curro, e simulerà un attacco di sciatica per evitare di parteciparebattuta di caccia. Tutto sembrerà procedere come previsto, e Curro verrà raggiunto da un colpo di fucile durante la manifestazione. Tuttavia una brutta sorpresa attenderà il capitano De La Mata e Cruz.