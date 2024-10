La nuova guida musica e aperture by night alla Galleria Nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sull’onda delle presenza da record, la piazza delladell’Umbria torna a popolarsi di eventi. Oggi alle 18 sarà presentato dall’autore Marco Pierini in dialogo con Costantino D’Orazio, il volume “Ladell’Umbria“, un percorso all’interno del museo dopo il suo riallestimento (Silvana Editore): una ““ molto attesa che diventa strumento di orientamento, ma anche di conoscenza del patrimonio conservato all’interno delle sue sale. Ingresso libero. E domani alle 21, per la rassegna “Quando l’arte va a tempo“, nuovo concerto con il Quartetto di clarinetti (Mattia Rellini, Marco Rojas, Piero Mariotti, Letizia Rossi) del Conservatorio “ Morlacchi” in musiche di Bartok, Piazzolla, Gershwin. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected] e non prevede la visita al museo. Il museo sarà aperto fino alle 23.