La cittadinanza italiana non si svende e non si regala così il generale Vannacci alla prima festa regionale della Lega Basilicata

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott – Il 29 settembre, in occasione, si è tenuto a Venosa il convegno “Autonomia, identità, libertà, a difesa dell’Italia”. Dopo i saluti iniziali del vicepresidenteRegionePasquale Pepe e degli organizzatorikermesse leghista, nella persona di Giulio Curatella, l’europarlamentare Robertoha risposto alle mie domande sulle iniziative politichein merito ai temi del convegno, dall’autonomia differenziata alle misure per bloccare l’immigrazione clandestina, passando per l’identità nazionale e il concetto di libertà.