In auto con i figli Maria muore a 40 anni 18enne passa col rosso lo schianto è terribile e la scoperta sul ragazzo ancora peggio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “La nostra famiglia si riunisce per raccogliere fondi in amorevole ricordo della nostra cara familiare,Minerva.era più di una madre, una sorella, una zia, una cugina e un’amica; era un’anima amata che ha avuto un profondo impatto sulla vita di molte persone. Era nota per essere una gran lavoratrice, umile e una madre straordinaria”, così la famiglia di, morta in un incidente stradale, ha aperto una raccolta fondi per aiutare i. Secondo la polizia, a uccidereè stato unubriaco e senza patente che hato il semaforoe si è schiantato contro il suv condotto dalla donna, che si trovava ininsieme a due. Roberto Noe Monfil Xitlama, 18, è stato arrestato dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate nell’impatto. >> “È lui la vittima, l’hanno ucciso”.