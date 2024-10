In arrivo l’aggiornamento ad iOS 18 0 1 | bug risolti su iPhone e iPad

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Apple ha recentemente annunciato il rilascio deliOS 18.0.1, un update fondamentale per risolvere vari problemi riscontrati con l’introduzione di iOS 18. Questo aggiornamento mira a correggere alcuni bug che hanno creato disagi a molti utenti di, migliorando la stabilità generale del sistema operativo.16 Pro Max: unboxing, specifiche e prime impressioni I principali bugda iOS 18.0.1include correzioni importanti che influenzano l’uso quotidiano degli, in particolare sui modelli più recenti, come l’16. Tra i principali problemitroviamo: Problemi al touchscreen: Molti utenti hanno segnalato una risposta errata o lenta del touchscreen su16 e altri modelli più vecchi. Questo bug comprometteva l’esperienza d’uso, causando malfunzionamenti durante la navigazione o l’utilizzo di app.