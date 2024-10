Imprese | Lifeed chiude un round di investimento da 35 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Li, azienda di education technology che dal 2015 sta cambiando il mondo del lavoro facendo emergere le competenze soft da tutti i ruoli della vita delle persone, ha concluso con successo un bridgedi, iniziato nel 2023, per un totale di 3,5di. L'è stato sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup, gestito da Cdp Venture Capital Sgr Spa, da Opes Italia Sicaf Euveca, da Sefea Impact Sgr e dall'ungherese Impact Ventures, già investitore in Li. Ildiconsentirà da un lato il rafforzamento dell'offerta, attraverso l'utilizzo dell'Ai generativa, dall'altro l'espansione in alcuni mercati esteri ad alto potenziale grazie a partnership con società leader nella human transformation. Inoltre, Li punta al consolidamento del mercato italiano, dove conta già oltre 100 aziende clienti e 70.000 utenti.