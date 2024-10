Fronti caldi nella Bassa Produzione in calo Cassa alla Alusteel

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)in, scatta laintegrazione. Per l’aziendadi Somaglia, leaderdi nastri di ferro ed acciaio, si preannuncia un autunno difficile sul fronte occupazionale visto che è “costretta“ a ricorrere all’ammortizzatore sociale per far fronte ai venti di crisi. Secondo quanto appreso ieri in serata, per tutti i lavoratori del sito somgaliese, collocato proprio alle porte del paese, si prospettano tredici settimane diintegrazione a partire dal prossimo 8 ottobre. Secondo i calcoli, la riduzione prevista è di due giorni su cinque lavorativisettimana per tutta lache occupa una cinquantina di lavoratori. Ieri si sono tenuti gli incontri sindacali che hanno quindi messo in luce quanto purtroppo si prospettava nei giorni precedenti.