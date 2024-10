Festival Spirito del Tempo il 6 ottobre al via la terza edizione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (askanews) – Giunge alladel– Teatri del suono d’oggi, ineditodedicato all’intersezione creativa tra musica conranea, elettronica, danza, performance e teatro musicale/strumentale, ideato dalla flautista Laura Faoro, da sempre attratta dalle nuove frontiere di dialogo sinestetico fra le arti sulle orme dei grandi innovatori del Novecento, a partire da Stockhausen. Quest’anno i quattro appuntamenti diffusi in città dal 6 al 22, propongono un originale viaggio dedicato all’arte in rapporto con il suo medium, dalla radio fino alla televisione, passando per cinema, teatro e forma concerto.