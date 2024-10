Cos’è e come funziona l’Iron Dome il sistema anti missile di Israele

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), o cupola di ferro, è un sofisticatoa corto raggio che ormai da diversi anniutilizza per proteggersi da attacchi nemici. Ultimo in ordine di tempo quello dell’Iran che nelle scorse ore ha lanciato circa 200 missili contro lo stato ebraico. Natoprotezione dagli attacchi degli Hezbollah del Libano, Ironè realizzato dalla Iai insieme alla Rafael, una multinazionale statale israeliana attiva nel settore della difesa, ed è in azione da marzo 2011. Esso utilizza radar, sensori e un complessodi analisi per schermarsi da testate sparate dalle medie e lunghe distanze. L’efficacia scende quando i missili sono lanciati da distanze inferiori. Ironè dotato di missili Tamir che esplodono in corrispondenza dell’omologo nemico.