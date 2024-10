Cometa supera indenne il Sole e viaggia verso la Terra | Arriverà a ottobre

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Unasta per passare vicino alla, gli astronomi dopo averla seguita con cura promettono uno spettacolo unico Questa che stiamo vivendo potrebbe rivelarsi una settimana molto importante per il mondo dell’astronomia. Gli esperti di tutto il mondo stanno seguendo con particolare attenzione il passaggio dellaC/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), mentre raggiungeva il suo perielio (quindi il punto in cui si trova più vicino al, che equivale a circa 58,6 milioni di chilometri di distanza dalla stella). In tal senso il 27 settembre è stato un giorno molto importante. Il timore che potesse disintegrarsi a causa del calore e delle forze mareali esercitate dalsi era diffuso tra gli astronomi, per poi spegnersi in un enorme respiro di sollievo. La come è, infatti, riuscita a sopravvivere a questa fase delicata, continuando il suo viaggio nel sistema solare.