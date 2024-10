Cinque squadre e centinaia di tesserati La ’Pietro Pezzi’ è pronta al debutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nei gironi scorsi, al Parco Safari di Ravenna, sono state presentate ledi volley dellaPezzi Ravenna’ che, a partire dalle prossime settimane, prenderanno parte ai campionati di serie C, serie D, Prima divisione, U19 e sitting volley. Il club ravennate, che conta quasi un centinaio di, fra atleti, tecnici e dirigenti, rappresenta l’espressione più autentica e sentita del ricordo di Pietro Pezzi, scomparso 7 anni fa, a 29 anni, in un incidente stradale con la divisa della Polizia di Stato, mentre era in servizio. La prima squadra della Pietro Pezzi, sotto la guida tecnica di Alessio Saporetti, Franco Cottignoli e Claudio Velastri, disputerà le gare casalinghe il sabato, alle 20.30, al PalaCosta ed inizierà le proprie fatiche in trasferta, venerdì 11 ottobre, ospite del Vtb Bologna.