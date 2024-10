Caporalato | lavoratori in nero Denuncia e multa salatissima per il proprietario di un’azienda agricola pontina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I Carabinieri della Stazione di Pontinia, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno condotto un’operazione straordinaria per contrastare il fenomeno delall’interno dilocale. Durante il controllo, sono emerse diverse irregolarità gravi che hanno portato a un’azione legale e a severe sanzioni amministrative.to il Titolare dell’Azienda per Mancanza di Sicurezza Nel corso dell’ispezione, i militari hanno deferito in stato di libertà un uomo di 55 anni, residente a Priverno (LT), responsabile di non aver garantito le condizioni minime di sicurezza per i suoi dipendenti. In particolare, l’uomo non aveva provveduto a effettuare le visite mediche obbligatorie per determinare l’idoneità al lavoro deie non aveva fornito un’adeguata formazione sulla salute e sicurezza.