Calhanoglu uomo-copertina | tre analogie! Cruciale per l’Inter – CdS

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’di Inter-Stella Rossa senza ombra di dubbio Hakan. Il turco, tra i migliori in campo, ha aperto il match di ieri sera con una punizione fantastica dopo dieci minuti.sempre piùe giocatoredi questa Inter. Il turco, in campo nel match stravinto dai nerazzurri per 4-0 contro la Stella Rossa in Champions League, ha giocato una grande partita mettendo a referto anche il primo gol che ha aperto le danze a San Siro. Una rete su punizione, che da tanto non si vedeva da quelle parti.ha incanalato ieri la seconda vittoria di fila, dopo quella messa a referto in campionato contro l’Udinese. Un ottimo viatico dopo il KO nel derby di due settimane fa.