Acea e il contest I mille volti dell' acqua

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In occasionea celebrazione dei suoi 115 anni, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, lancia ilcinematografico “I- Una nuova consapevolezza sull'usoa risorsa idrica”, ideato con l'obiettivo di contribuire, attraverso la realizzazione di cortometraggi tematici, alla diffusione di una maggiore cultura e consapevolezza sull'importanza del riuso e riciclo. La partecipazione alè gratuita ed aperta a tutti, purché maggiori di 18 anni. Saranno prese in considerazione opere edite e inedite, purché rispondenti al tema del. Per poter prendere parte alè necessario compilare la scheda di iscrizione. Il cortometraggio vincitore verrà proiettato all'internoa Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 16 al 27 ottobre 2024 e riceverà un premio pari a € 5.000.