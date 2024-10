A4 Milano-Brescia | chiusure notturne per l’area di servizio Brembo Nord e Rovato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sulla A4, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: DALLE 20 DI GIOVEDÌ 3 ALLE 5 DI VENERDÌ 4 OTTOBRE – sarà chiusadi”, situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso. DALLE 21 DI GIOVEDÌ 3 ALLE 5 DI VENERDÌ 4 OTTOBRE – sarà chiusa la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni,. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso: Palazzolo; verso: Ospitaletto. DALLE 20 DI VENERDÌ 4 ALLE 5 DI SABATO 5 OTTOBRE -sarà chiusadi”, situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.