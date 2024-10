A Pompei riunione preliminare sull’app Smartland

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’avvio sperimentale della piattaforma «– Open data per il Sistema turistico integrato» è stato al centro di un incontroorganizzato oggi dall’Unità Grandenasce come piattaforma di servizi digitali che opera attraverso un portale informativo pubblico e un’applicazione mobile (già disponibile gratuitamente sugli store per dispositivi Android e iOS) che consentono all’utente di avere a disposizione temi percorsitici (relativi a luoghi della cultura , di culto, naturalistici, enogastronomici, ecc.) costituiti da punti di interesse, appositamente combinati per promuovere il territorio, alla cui visita è associato un sistema di crediti e premialità, resi disponibili dagli operatori economici che partecipano all’iniziativa dopo aver aderito ad uno specifico bando pubblico, pubblicato nel mese di gennaio e attualmente attivo.