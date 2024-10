Tennis campionati toscani under 14 | spettacolo per il Tennis Club Castiglionese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 – “Nuovi successi per ilche con Niccolò Pallotti seguito dal Maestro Francesco Zucchini; conquista una bellissima doppietta laurandosi Campione Toscano in singolare e in doppio in coppia, con Brando Andreani delGiotto”. Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani dell’edizione 2024 dei14 tenutosi alcon i migliori atleti14 presenti in Toscana. Questi i risultati finali: ????????? ???????? ????? ??: ???????? ???????? ??? ?? ????????????? ?? ?????? ???????? ??????? ????? ?? superando in finale con il punteggio di 6-2/7-5 l'avversario finalista Sergey Vostrikov del Matchball Firenze.