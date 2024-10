Taremi primo gol con l’Inter e doppia gioia | subito Player Of The Match!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)si è preso la scena oggi sera nella netta vittoria delcontro la Stella Rossa, terminata con un roboante 4-0. L’attaccante iraniano ha finalmente trovato la prima rete e a fine partita è stato anche premiato dalla UEFA.GOL – Mehdiè stato protagonista in più fasi della partita, dimostrando di essere un attaccante non solo finalizzatore, ma anche abile nel costruire gioco e recuperare palloni. Il suogol conè arrivato all’81’, quando ha trasformato un calcio di rigore con grande freddezza. Il rigore era stato conquistato da Lautaro Martinez, in seguito a un intervento falloso in area da parte del difensore Vanja Drkuši?. Nonostante il lungo tempo d’attesa per il controllo del VAR,ha mantenuto la calma e ha siglato il quarto gol della serata con un tiro preciso che ha spiazzato il portiere avversario.