Sono in attesa fuori dalla sala parto | sceneggiata di Michele Emiliano contro il governo

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Siamo inperché non so cosa stanno decidendo": il governatore della Puglia,, lo ha detto in tono polemicoilparlando dei fondi di coesione. "I due anni e mezzo di ritardo nella distribuzione dell'Fsc potrebbero aver inciso sulla spinta che la Puglia stava dando all'economia del Mezzogiorno - ha proseguito il presidente dem - però speriamo che la firma dell'accordo superi ogni problema. Noi abbiamo tenuto sempre un atteggiamento di grande rispetto, non abbiamo mai alzato la voce, abbiamo fatto un po' come quelli che vogliono capire fino a che punto volevano arrivare. Adesso siamo al punto che probabilmente firmiamo, speriamo che questo avvenga in modo opportuno".