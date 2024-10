Roma maxi operazione antidroga | 10 kg di hashish sequestrati e 8 arresti in poche ore

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Polizia di Stato effettua numerosiin diverse zone della Capitale, sequestrando grandi quantitativi di droga e contanti. Una serie di operazioni condotte dalla Polizia di Stato nelle ultime ore ha portato all’arresto di 8 persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e al sequestro di un totale di 10 kg di droga. Gli agenti hanno agito in diverse zone della Capitale, mettendo a segno importanti colpi contro il traffico di droga. L’ultima, condotta dai poliziotti del III Distretto Fidene-Serpentara, ha portato all’arresto di un italiano di 71 anni. Durante un servizio di contrasto allo spaccio, gli agenti hanno notato un uomo che caricava una scatola nella sua auto in via di Val Cannuta. Dopo averlo fermato e sottoposto a controllo, sono stati rinvenuti 10 kg disuddivisi in 100 involucri.