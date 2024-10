Rinnovo Kvara ecco l’offerta del Napoli | il club ha preso una decisione i dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Quello deldi Khvichatskhelia è un argomento caldo del quale si sta parlando molto in queste ore:le ultime da Sky Sport. Khvichatskhelia è al centro del progetto. Ildi contratto del calciatore georgiano resta uno dei temi caldi per la società partenopea che dovrà trovare la quadra nel minor tempo possibile. E’ uno degli obiettivi, indicato anche da Antonio Conte che fin da subito ha chiarito quanto sia importante il numero 77 azzurro per le dinamiche della squadra. E cosi Aurelio De Laurentiis ha finalmente deciso di dare una gratificazione al calciatore dopo un biennio di alti e bassi, con Khvicha che ha sempre rappresentato un punto fermo per la squadra, anche dopo la vittoria dello Scudetto. Giovanni Manna e l’agente Mamuka Jugeli ne stanno parlando, anche se trovare la quadra non sarà semplicissimo.