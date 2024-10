Orio al Serio perché i voli sono sospesi e quando ripartiranno

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024)da e per l’aeroporto dial, Bergamo, dopo che intorno alle 8 è scoppiato lo pneumatico di un aereo che, rimanendo bloccato in pista, ha impedito il movimento di tutti gli altri veli. L’incidente, che non ha provocato feriti, ha coinvolto un mezzo Ryanair proveniente da Barcellona. Alle 8.40 i passeggeristati fatti scendere e, ha assicurato la Sacbo (la società che gestisce lo scalo), non hanno corso rischi. L’aereo è rimasto fermo in pista, in attesa di essere rimosso, facendo sospendere l’operatività dell’intero aeroporto. Anchelo scoppio ha danneggiato la pista, creando un solco di decine di metri che deve essere riparato.cancellati, dirottati o ritardati Molti i disagi per i cittadini in viaggio. Iin partenzaritardati e/o cancellati mentre quelli in arrivo potranno subire dirottamenti e/o cancellazioni.