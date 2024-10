Morte Bergamini | condannata a 16 anni di reclusione l’ex fidanzata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) È stataa sedicidiIsabella Internò per concorso con ignoti in omicidio volontario per ladi Denis. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Cosenza, che ha concesso all’imputata alcune attenuanti e accolto solo in parte la richiesta del pm di 23dimorì il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico e inizialmente si pensò ad un suicidio. Ben 35dopo, tuttavia, la verità è venuta a galla e la sentenza ha riscritto la storia della sua. I legali della donna – exdi, 27al momento dei fatti – hanno già annunciato che faranno ricorso in appello.a 16diSportFace.