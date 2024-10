Mentre Leonor è costretta a indossare la divisa della Marina la mamma va a trovarla con un capo preso proprio dal suo guardaroba

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 1 ottobre 2024) Unire impegni istituzionali e famiglia. Un compito sempre più difficile per re Felipe e Letizia di Spagna, negli ultimi anni “costretti” a girovagare per il Paese per incontrare la figlia maggiore, la principessa, impegnata nella formazione militare che la porterà un giorno a diventare sovrana. Lo scorso weekend i monarchi sono volati in Galizia, per la precisione a Pontevedra, sede dell’Accademia navale di Marín, che l’erede al trono ha iniziato a frequentare da qualche settimana.