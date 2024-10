Ma cosa dici Caterina Balivo il pubblico contro di lei e dà ragione all’ospite famosa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Durante la puntata di oggi di La Volta Buona, il programma diin onda su Rai 2, la conduttrice ha avuto tra gli ospiti Barbara Bouchet, madre di Alessandro Borghese. Si sono vissuti attimi di tensione ed un botta e risposta fuoriprogramma destinato a sollevare, come sempre, un polverone. Bouchet ha parlato, tra le altre cose, della tragedia dell’Achille Lauro a bordo del quale c’era il figlio. >> “Ha lasciato il Grande Fratello”. L’annuncio ufficiale arrivato ora: la produzione spiega i motivi dell’uscita improvvisa “Venne mio marito a dirmi che la nave stava affondando, mamma mia La notizia successiva fu che tutti gli italiani erano salvi, ma nostro figlio era americano; passammo dal sollievo alla crisi, l’angoscia – racconta – Per tre giorni non abbiamo saputo niente, ho chiamato le ambasciate di tutto il mondo, soprattutto la Somalia”.