Luna Rossa più forte del destino | imbarca acqua riparazioni a tempo di record e vittoria su Ineos!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Quandospanciava sonoramente, finendo di forza con la prua nel mare di Barcellona e fermando la propria corsa, sembrava la fine di un sogno. Lo scafo tricolore iniziava aree alcuni coperchi nei pressi dei foil erano saltati, mandando allo scoperto importanti sistemi elettronici e lasciando alla mercé del liquido salato componenti essenziali come il sistema di monitoraggio del vento e quello di controllo del velo. Era una situazione sportivamente drammatica, che lasciava pensare al ko del sodalizio italiano. Gli uomini dello skipper Max Sirena hanno assistito inizialmente impotenti alla criticità, mentreBritannia prendeva il largo nella gara-7 della finale della Louis Vuitton e si portava così in vantaggio per 4-3 nella serie che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.