Liverpool-Bologna Italiano oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto nello scorso turno in trasferta con lo Shakhtar Donetsk, vuole provare a fare il meglio possibile contro il nel match valevole per la fase campionato di Champions League 2024/2025. La compagine rossoblù ha intenzione di andare ad Anfield per vivere delle emozioni incredibili, ma non reciterà sicuramente la parte della comparsa in uno scontro apparentemente impari., come seguire ladiDall’altra parte la formazione inglese guida Arne Slot, dopo essersi sbarazzata del Milan, vuole mietere un’altra vittima italiana e restare in testa alla classifica. Il tecnico rossoblù Vincenzo alla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 1 ottobre alle ore 18:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti.