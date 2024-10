LIVE Bayer Leverkusen-Milan Champions League calcio in DIRETTA | Morata in panchina coppia Wirtz-Boniface confermata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:58 Tempo di inno della. 20:57 Le squadre stanno entrando in campo ora. 20:55 Rossoneri che dovranno affrontare, dopo la trasferta tedesca, le seguenti squadre: Club Brugge; Real Madrid; S. Bratislava; Crvena Zvezda; Girona; GNK Dinamo. Il, invece, se la vedrà con: Brest;rpool; Salisburgo; Inter; Atletico di Madrid; Sparta Praga. 20:50 Arbitra l’incontro lo svizzero Sandro Schärer coadiuvato dai connazionali Stéphane De Almeida, Jonas Erni e Lionel Tschudi in qualità di quarto uomo. 12 gradi alla BayArena di. 20:45 Alvarorecuperato da Fonseca dopo il leggero fastidio percepito durante il match con il Lecce. Il centravanti spagnolo partirà dallama ci sono buone possibilità di vederlo in campo nella seconda parte della gara.