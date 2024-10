Inter-Stella Rossa Inzaghi convinto di una possibilità! La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)è la seconda giornata dell’edizione di Champions League 2024-2025: di seguito ladi Simone. LA SFIDA –può rappresentare l’occasione per la prima vittoria in questa Champions League da parte dellaallenata da Simone. Il tecnico piacentino èdi poter optare per tante novità dal primo minuto data l’ampiezza e la profondità della rosa da lui diretta. Il calciomercato in entrata effettuato dal club nerazzurro è stato funzionale ad arricchire lanerazzurra di nuovi potenziali titolari in vari reparti del campo. Per questo motivo,ritiene di essere stato messo nelle condizioni di realizzare un turnover pesante tra Serie A e Champions League.