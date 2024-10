Il Napoli di De Laurentiis e Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ildiprimo in classifica: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Ilche dopo sei giornate di Serie A guida la classifica con un +1 sulla Juventus sembra tutt’altra squadra rispetto a quella che lo scorso anno ha difeso nel peggiore dei modi il Tricolore. Sono trascorsi 44 giorni dal 3-0 incassato a Verona contro l’Hellas, ovvero l’ultima volta che ilha messo in mostra il suo volto oscuro e controverso dello scorso campionato, e da allora tutto sembra cambiato. Ildi DeGrazie a un allenatore che in un mese e mezzo ha rimesso in piedi una squadra che non era squadra da troppo tempo. Grazie a un presidente che ha investito anche senza incassare: senza riuscire nella cessione di Victor Osimhen, centravanti prestato fuori tempo massimo.