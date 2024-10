Il mancato daylighting fluviale della Genova contemporanea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo l’amarcord dei Navigli dissotterrati, con cui vi ho tediato la scorsa settimana, non potevo trascurare un altro sogno nel cassetto, ilfoce del Bisagno. Il prossimo lunedì cade il 54esimo anniversariogrande alluvione genovese del ‘900 che, dopo più di 100 anni, faceva seguito all’ancor più terribile evento del 1822. E cade il decennale di Bisagno, Il fiume nascosto, il fortunato saggio che dedicai a questo torrente. Sul Bisagno, il torrente genovese assassino a sua insaputa, tre ponti scandiscono la memoria dei baby boomer. La mia generazione ha giocato a calcio sui campetti improvvisati nel greto del torrente, vissuto l’alluvione del secolo (7 ottobre 1970) con la pala in mano, frequentato una delle migliori università dell’epoca per poi disperdersi nel mondo. Per noi,lontana è nostalgia e rabbia.