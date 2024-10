Greenpeace mappa i Pfas nelle acque potabili delle città | Draghi smentito dai dati La politica intervenga per ridurne la diffusione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una fontana di acqua potabile in un parco di Milano e una bottiglia per raccogliere il campione, da etichettare e portare in laboratorio. Obiettivo: capire se quell’acqua contiene, le sostanze poli e perfluoroalchiliche conosciute come ‘inquinanti eterni’ perché si degradano in tempi lunghissimi, possono inquinare fonti d’acqua, aria e coltivazioni e diffondersi nel sangue, con gravi rischi per la salute umana. La raccolta dei campioni è diventata ormai una prassi per. Dopo le tappe di Toscana, Liguria, Valle D’Aosta e Piemonte, è arrivata in Lombardia, nell’ambito della spedizione ‘senza veleni’, la prima indagine completa e indipendente sulla presenza diin Italia.