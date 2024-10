Garanzia di test antidroga settimanali e nessuna donna estranea alla famiglia potrà vederlo | gli avvocati di Puff Daddy rilanciano per il rilascio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha sguinzagliato gliper un nuovo appello contro la decisione del giudice federale di tenerlo in prigione, in attesa del processo per accuse di traffico sessuale. Glidel magnate dell’hip-hop hanno presentato un avviso di ricorso lunedìseconda Corte d’appello degli Stati Uniti dopo aver precedentemente affermato che avrebbero chiestocorte d’appello di annullare la sentenza del giudice Andrew L. Carter e di rilasciarlo. Nella nuova richiesta c’è scritto nero su bianco che“si sottoporrà a, vedrà poche selezionate persone che non sono considerate complici eal di là dei membri dellae delle madri dei suoi figli”. Il giudice Andrew L.