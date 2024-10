Fano cerca la sua identità | La maglia prima di tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) È unCalcio che è chiamato a crescere ancora quello che si è visto nelle prime due amichevoli della stagione contro il Santa Veneranda mercoledì scorso (5-1) e il Novilara sabato scorso (1-1) dove l’amalgama tra vecchi e giovani deve migliorare e cementato. Ne è convinto in primis il tecnico Luca Spendolini: "Al di là degli aspetti tattici, – ha detto Spendolini – dobbiamo migliorare sopratnell’atteggiamento e nella consapevolezza che vestiamo unache si chiama, per cui dobbiamo avere rispetto per il campo e il luogo dove giochiamo. Niente fronzoli e niente protagonismo quando si gioca, ma impegno e passione per lache indossiamo perché vogliamo essere presi d’esempio". Nellapartita ilsi è schierato con una difesa a quattro e sabato invece con una difesa a tre.