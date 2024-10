Costringe il portiere a prendere violente pallonate in faccia Allenatore cacciato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) È inaccettabile ciò che è accaduto durante un allenamento di futsal in Portogallo, dove unminorenne è stato sottoposto a un trattamento disumano da parte del suo. L’episodio, catturato in video, ha mostrato una violenza gratuita che non può trovare giustificazioni, portando giustamente al licenziamento del tecnico. Allenamento brutale e ingiustificabile L’portoghese dell’AST-Futsal di Santo Tirso ha superato ogni limite,ndo il giovanea subireinsenza potersi proteggere. Questo trattamento era apparentemente volto a “forgiare” la resistenza del ragazzo agli attacchi avversari, ma in realtà si è trattato di un atto di crudeltà pura. Non si può parlare di formazione o di miglioramento quando si colpisce un ragazzo indifeso in questo modo.