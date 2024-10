Champions League si gioca la 2ª giornata | una partita in chiaro in tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) E’ quasi tutto pronto per la 2ªdi. Per l’occasione TV8 propone in diretta, alle ore 21.00, la sfida tra i francesi del Lille e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione in carica. La serata dedicata al grande calcio internazionale si apre con TV8Night, con lo studio pre-, alle ore 20.20, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio con loro troveremo Fabio Quagliarella, Walter Zenga e Stefano De Grandis. Al triplice fischio finale, ampio post-con interviste, commenti e approfondimenti. Ma soprattutto, indalle 23.00 gli highlights delle partite didel martedì e del mercoledì con particolare attenzione agli incontri delle squadre italiane.